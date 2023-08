Il rebus delle pensioni

... ma sarebbe un atto RIVOLUZIONARIO, che non penso fattibilesic stantibus. E qui la faccia ... comunque denominato, ha DA SEMPRE varato provvedimenti a favorebanche. Solo alcuni, "a volo d'...... ma sarebbe un atto RIVOLUZIONARIO, che non penso fattibilesic stantibus. E qui la faccia ... comunque denominato, ha DA SEMPRE varato provvedimenti a favorebanche. Solo alcuni, "a volo d'...Sarà su più fronti: oltre alla legge di Bilancio, le parti si confronteranno sulper la ... Anche per questo, la lunga corsa rischia di influenzare moltedinamiche di politica interna. In ...

Il rebus delle cattedre "Entro fine mese assegneremo il 90% dei ... il Resto del Carlino

La 4x100 azzurra campione olimpica a Tokyo 2020 è pronta a riaccendere i motori in pista (batteria in programma alle 19:30), ma prima deve risolvere un rebus: dopo i deludenti 100 e 200, chi saranno ..."Nessun passo indietro, nessun dramma. Però un piccolo campanello d’allarme comincia a sentirsi in lontananza. E se Thomas Tuchel si impuntasse davvero fino all’ultimo giorno ...