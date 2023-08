Il provvedimento del Garante della privacy sulla diffusione del video di Palermo nei canali Telegram

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 25 agosto 2023) Non vanno citate, non vanno nominate. Non andrebbe nemmeno detto – se non con la massima cautela e soltanto in virtù del fatto che la vicenda abbia assunto una valenza anche politico-istituzionale – che esistono. Stiamo parlando delle chat suche propongono materiale di revenge-porn o – come in questo caso – un contenuto sensibile, su cui è in corso una inchiesta. Non è opportuno fare promozione a questi gruppi (che, altrimenti, sarebbero facilmente rintracciabili sull’app di messaggistica), ma invece è sostanziale fare riferimento a tutti i rischi per quelle persone che dovessero utilizzarli per rintracciare il materiale in questione. Suldei ragazzi di, è intervenuto il, che ha emesso unestremamente chiaro e ...