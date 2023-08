Il postino suona sempre due volte e la scena della farina | il sesso è reale?

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 25 agosto 2023) Ne Ildue, lahot sul tavolocucina, sporco di, è? La domanda può sembrare peregrina, ma sin dall’uscita del film nel 1981, l’estremo realismosequenza portò molti spettatori a chiedersi se l’intesa tra Jack Nicholson e Jessica Lange non fosse autentica. Negli anni i due attori hanno ribadito che in quella sequenza non vi sia naturalmente nulla di vero, e che si tratta semplicemente di ottima messa in. D’altro canto, le voci sul fatto che il rapporto sessuale potesse non essere simulato, erano state alimentato dal fatto che, in quella particolare giornata di riprese, il set fu chiuso; l’unico membrotroupe presente sul posto oltre a ...