Il parroco vieta di andare all’oratorio con la pancia scoperta | «No alla provocazione erotica»

(Di venerdì 25 agosto 2023) Una scelta che ha fatto subito discutere.si va vestiti in modo decoroso. A Soresina, in provincia di Cremona, ilha inviato un decalogo sull’abbigliamento da tenere in oratorio. “to” dunque, presentarsi in pantaloncini corti, con lao con le canottiere troppo scollate. Questa scelta, spiega don Angelo Piccinelli in una lettera inviatacomunità, è necessaria per evitare «l’esibizione delle forme» e la «». Il provvedimento, sottolinea ancora il sacerdote, si ispira ai principi di «decenza, decoro e senso del pudore», ancheluce delle tante ordinanze di diversi Comuni «per arginare il fenomeno del malcostume. Evidentemente il degrado e la mancanza di senso del ...

Regole per tutti Le regole ovviamente, racconta Il Giorno , valgono per tutti: educatori e ragazzi, femmine e maschi.

"Evitare l'esibizione delle forme e la provocazione erotica", spiega il parroco in una lettera alla sua comunità ...A Soresina (Cremona) don Angelo Piccinelli bandisce pantaloni troppo corti, scollature e pance in vista. Vietato anche giocare a torso nudo ...