Il Niger si prepara allo scontro | Haftar attacca il Ciad | il Mozambico elimina il leader Isis | cos’è successo oggi nel mondo

(Di venerdì 25 agosto 2023) Ilchiama alle armi Mali e Burkina Faso contro l'Ecowas, Pechino accusa Washington per la vendita di armi a Taiwan, i drusi siriani scendono in strada per chiedere le dimissioni di Assad. Ecco le notizie del giorno. InsideOver.

Il Niger si prepara allo scontro, Haftar attacca il Ciad, il Mozambico ... Inside Over

Rimini, 22 ago. (askanews) - Italia partner e interlocutore affidabile nel mondo della cooperazione e fortemente impegnata negli aiuti umanitari, ...(ASI) L'ECOWAS, l'organizzazione regionale dell'Africa occidentale, si sta preparando a un potenziale intervento militare congiunto in Niger per affrontare la crisi politica scaturita dal colpo di ...