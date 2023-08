(Di venerdì 25 agosto 2023) Il regime militare che ha preso il potere a Niamey il 26 luglio ha concesso oggi all'francese in48 ore di tempo per andarsene, ha dichiarato in un comunicato il ministero degli ...

... ha dichiarato in un comunicato il ministero degli Esteri del. Di fronte "al rifiuto dell'ambasciatore francese a Niamey di rispondere all'invito" del ministero "per un colloquio" oggi "e ad ...Per approfondire: L'Algeria si sogna potenza ma deve volare basso" colpo di Stato " Inè in atto un tentativo di colpo di Stato . Membri della Guardia presidenziale hanno preso in ...... ha dichiarato in un comunicato il ministero degli Esteri del. Di fronte "al rifiuto dell'ambasciatore francese a Niamey di rispondere all'invito" del ministero "per un colloquio" oggi "e ad ...

Il Niger espelle l'ambasciatore di Francia Agenzia ANSA

Il regime militare che ha preso il potere a Niamey il 26 luglio ha concesso oggi all'ambasciatore francese in Niger 48 ore di tempo per andarsene, ha dichiarato in un comunicato il ministero degli Est ...Tio.ch è un portale online di news attivo dal 1997 di proprietà di Ticinonline SA. Ove non espressamente indicato, tutti i diritti di sfruttamento ed utilizzazione economica del materiale fotografico ...