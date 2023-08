Il Napoli ritira Gaetano dal mercato | il centrocampo sta bene così com’è Corsport

(Di venerdì 25 agosto 2023) Dopo la rottura della trattativa con Gabri Veiga, ilmedita sule per ora ha deciso che sta. Gianlucaè statoto dal. Ne scrive il Corriere dello Sport con Antonio Giordano. Ricapitolando: ci sono Anguissa, Lobotka e Zielinski in cattedra; Elmas che è il primissimo assistente, praticamente uno di loro; Cajuste che prende lezioni eche sa già tutto, anche di più, ma che andrebbe atteso, perché deve smaltire i guai vissuti con la Fiorentina. Ilnon dà scampo e neppure grandissime opportunità in linea con i desideri e Gianluca, invece, offre tutto ciò: per questo hanno (ri)cominciato a pensare a lui, togliendolo almeno adesso dal ...

100mila presenze a Castel di Sangro per il ritiro del Napoli Agenzia ANSA

È l'estate dei colpi di scena in Serie A. Dopo l'affare Samardzic-Inter saltato con il giocatore già a Milano pronto per sostenere le visite mediche, è stato il turno di Gabri Veiga. Il centrocampista ...Il club partenopeo ha tolto i due giocatori dal mercato confermandoli di fatto per la prossima stagione.