Il muro dei Brics scricchiola | no indiano alla linea anti-Usa

(Di venerdì 25 agosto 2023) Il cinese Xi chiede l'rgamento del gruppo «al fine di rendere la governance globale più giusta e ragionevole», l'Modi risponde che il suo Paese «sostiene pienamente l'espansione» ma è noto che in proposito nutra più di un dubbio; Putin preferisce piuttosto occuparsi dell'invasione in Ucraina, o meglio delle «nostre azioni in Ucraina per porre fineguerra scatenata dall'Occidente e dai suoi satelliti contro le persone che vivono nel Donbass», mentre Lula gli risponde sottondo che «il Brasile ha una posizione storica nel difendere la sovranità e l'integrità territoriale e tutti gli scopi e i principi delle Nazioni Unite». Il 15° vertice deia Johannesburg è iniziato così, con un quasi tutti contro tutti mascherato da eterna fratellanza, senza dimenticare che il padrone di ...