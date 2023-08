Il mercenario nella via di mezzo ha dimostrato cosa era incapace di fare

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 25 agosto 2023) C’è davvero, nel centro di Firenze, una Via di, si chiamò così perché stava al centro di un trivio. Ci dev’essere stata da qualche parte, all’origine, una vera via inalla quale qualcuno le suonò e qualcun altro le buscò così sonoramente che l’espressione fisica divenne metafisica, a significare che le cose iniziate e lasciate a mezza strada portano al disastro. Esiste bensì un’accezione positiva, morale, della via di, nel buddismo e nel linguaggio ordinario, a significare un ripudio degli estremi: ma non fa al caso nostro. Il caso nostro riguarda la politica e il suo connotato fondamentale che è l’arte della guerra. Niccolò Machiavelli avvertiva principi vecchi o nuovi e repubbliche e comandanti, di rifuggire sopra ognila via di: in un brano dei Discorsi lo esemplificò ...