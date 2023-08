Il manager Federico Dossena muore durante una escursione La sua cagnolina lo veglia e impedisce di avvicinarsi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 agosto 2023) Stava facendo un’da solo in Val Rendena, Trentino Alto Adige, quando è stato colto da un malore che è risultato fatale. È stato ritrovato così, disteso lungo un sentiero, il 57enne, originario di Milano ma da poco trasferitosi insieme alla moglie a Polpenazze del Garda, provincia di Brescia. Alcuni escursionisti hanno visto il suo corpo nella tarda mattinata, ma non hanno potuto verificare chefosse ancora vivo perché la sua, una meticcia taglia media di nome Kelly, faceva da guardia all’uomo ringhiando verso chiunque tentasse di. Anche i soccorritori, arrivati in elicottero da Trento, sono stati costretti a tornare indietro per portare con loro un veterinario che potesse sedare lacosì da rendere ...