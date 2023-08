Il Gran Premio d’Olanda in dubbio

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 25 agosto 2023) Iltorna questo fine settimana per il terzo anno consecutivo dopo essere stato rilanciato per la prima volta dal 1985, ma il suo attuale contratto scade dopo la stagione 2024. Questo articolo contiene link di affiliazione, per cui riceveremo una commissione sulle vendite generate da questo articolo. Per saperne di più Il futuro a lungo termine delè incerto, come ha ammesso il direttore sportivo dell’evento. La gara di Zandvoort è stata ripresa nel 2021 dopo un’assenza dal calendario di Formula 1 di oltre tre decenni. Questo fine settimana si terrà per il terzo anno consecutivo ed è garantito un posto nel calendario del 2024. Ma il suo futuro non è ancora sicuro. Il GPha uno dei contratti più brevi di ...