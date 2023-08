Il governo Meloni sta per compiere un anno | queste sono le domande a cui vorrei rispondere

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 agosto 2023) di Alessio Andreoli Arriva sempre il momento in cui sarebbe necessario fare un breve bilancio dello stato delle cose, riflettere sulle proprie esperienze, su chi o cosa ha avuto un impatto significativo sulla nostra vita. Non è un processo semplice ma a volte può aiutare a prendere decisioni migliori per il nostro futuro. Gli esperti invitano a non avere fretta nel farlo, al contrario dobbiamo prenderci il tempo necessario per poter valutare analiticamente, pragmaticamente gli eventi senza lasciarci trascinare dall’emotività che spesso porta a conclusioni frettolose più vicine al nostro sentire di pancia, alla percezione piuttosto che alla corretta interpretazione della realtà che ci circonda. A breve scade il primodall’insediamento deldi destra-centro, abbiamo votato il 25 settembre 2022 e il 23 ottobre 2022 il...