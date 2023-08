(Di venerdì 25 agosto 2023) Il decreto pubblicato lunedì 21 agosto in Gazzetta prevede l'inserimento del Cb all'interno delle tabelle delle. Già un provvedimento del 2020, dall'allora ministro della Salute,...

In una nota, i Radicali Italiani criticano il provvedimento delper il "grande impatto su tutte le aziende che si occupano di produzione, trasformazione e commercializzazione di estratti di ...Riflettori di nuovo puntati sulla Manovra , che non lascia altempo per riflettere dopo il rientro dalla pausa estiva, mettendo sul tavolo la prima sfida: ... Questa cifrala proroga del ...Inoltre, vi è un dibattito sull'allocazione complessiva di 4,5 miliardi di euro, chegli 1,... una collaborazione tra i livelli die un focus sui bisogni delle comunità colpite.

Il governo include la cannabis light tra le sostanze stupefacenti: a breve Cbd solo in farmacia e con ricetta Virgilio Notizie

Le proteste da Federcanapa, che ribadisce come il Cbd "non ha effetto stupefacente" e che il decreto danneggerà i produttori nazionali ...Per capire le ricadute della decisione del governo Meloni abbiamo contattato Viola Brugnatelli, neurofarmacologa, co-fondatrice di Cannabiscienza (società di divulgazione e formazione sulla cannabis ...