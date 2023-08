Il generale Vannacci potrebbe lanciarsi in politica

(Di venerdì 25 agosto 2023) AGI. - "Faccio il soldato e voglio continuare a fare il soldato. Ma non chiudo la porta a nulla, la lascio sempre aperta. Potrei fare attivitào anche imprenditoriale se la giudicassi opportuna, perché no? Ma oggi il mio mestiere è fare il soldato". Lo dice ilRoberto, rispondendo ad Affaritaliani.it, dopo aver declinato l'invito alla kermesse 'La Piazza', per evitare strumentalizzazioni politiche. Infine, quanto al ministro della Difesa, Guido Crosetto, "gli devo rispetto e disciplina, in modo assoluto e incondizionato". "Ieri ho letto un articolo nel quale si diceva che, pur non essendo una manifestazione di carattere politico, partecipano tante personalità che fannoattiva. E io non ho scritto 'Il mondo al contrario' per fare attivitàe non voglio ...

