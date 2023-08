Ha chiuso in rialzo appena sotto la soglia dei 35 euro al MWh ilnaturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di settembre hanno guadagnato l'8,99% a 34,78 euro al MWh. . 25 agosto 2023... dove l'indice Ftse Miba +0,5% con il traino di banche e auto. Tra i principali titoli ... In rialzo dell'8,8% a 34,7 euro al megawattora il prezzo delnaturale ad Amsterdam. Stesso trend per ...ENERGIA In rialzo dell'8,8% a 34,7 euro al megawattora il prezzo delnaturale ad Amsterdam. Stesso trend per il petrolio: il contratto sul Brent consegna ottobre sale dell'1,1% a 84,3 dollari al ...

Il gas chiude in rialzo sotto i 35 euro al MWh ad Amsterdam QUOTIDIANO NAZIONALE

Ha chiuso in rialzo appena sotto la soglia dei 35 euro al MWh il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di settembre hanno guadagnato l'8,99% a 34,78 euro al MWh.Nell'attesa, la migliore del Vecchio Continente e' alla fine proprio Piazza Affari, dove l'indice Ftse Mib chiude a +0,5% con il traino di banche ... In rialzo dell'8,8% a 34,7 euro al megawattora il ...