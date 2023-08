Il fascismo e Mussolini | la corte dei buffoni

(Di venerdì 25 agosto 2023) L'ex direttore del quotidiano 'Avanti!' si servì del grande capitale, sì, ma ne fu innanzitutto servo. Le cooperative riuscirono ad organizzarsi in gruppi di lavoro e in vere e proprie società capaci ...

Alla fine sarà chiaro perché ogni italiano deve vergognarsi del, ed essere orgoglioso dei resistenti che l'hanno combattuto. 'La mia idea suè molto severa - ha sottolineato Aldo ...- - > Rimango stupito ogni volta che sento qualcuno sostenere. Chi lo sostiene lo fa o per ignoranza " nel senso che ignora cosa siano stati ilitaliano ed il suo capo " o per malafede o per qualche altro motivo riconducibile a questioni ...Senza il rischio, per farla breve, di una mostra celebrativa con tentazioni benevole verso gli ultimi mesi del, di, dei gerarchi e dei nazisti al seguito. Non mancano ad esempio ...

Il fascismo e Mussolini: disamina di una buffonata Micromega

Il racconto a due voci con le musiche di Giovanna Famualari andrà in scena mercoledì 6 settembre alle ore 20.30 nel Salone dei 500 ...Le dichiarazioni dei ministri, troppe volte ritrattate, corrette o ripetute servono ad anestetizzare le coscienze e portano a considerare normali i messaggi ...