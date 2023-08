Il fascino di lavorare al Pronto Soccorso

Leggi su panorama

(Di venerdì 25 agosto 2023) Mentre sempre più medici e primari lasciano i reparti di emergenza, chi sceglie di restare ne racconta le sensazioni uniche, tra stress, adrenalina e lotta per salvare vite. Perché è in trincea, raccontano, il senso di questo mestiere. «La cazzimma, ci vuole. Se non ce l’hai, non puoiin. Ma ai giovani medici che hanno quel misto di pervicacia, abilità e coraggio, dico: venite ain emergenza e urgenza, non ve ne pentirete. Il PS è il vero faro nella notte». Non usa mezzi termini Massimo Geraci, 55 anni, primario deldell’Ospedale sivico di Palermo, il più grande a sud di Napoli con 80 mila accessi all’anno: davanti alla crisi dei PS, e delle nuove «vocazioni», gioca la carta della sfida. L’unica possibile: perché esiste ancora, anche ...