Il dopo Prigozhin in Russia | Putin è più forte o più debole?

(Di venerdì 25 agosto 2023) Il capo del Cremlino, Vladimir, ha espresso parole di cordoglio per la morte del capo dei mercenari Wagner, e suo storico ‘ex cuoco’, Yevgeny. “Un uomo di talento che ha commesso gravi errori” lo ha definito. Sono in molti, in Europa, negli Usa, e probabilmente nellastessa, a pensare che sia stato proprioil mandante dello ‘strano’ incidente aereo in cui ha perso la vitail 23 agosto. Prove naturalmente non ce ne sono e forse non ce ne saranno mai. Ma è difficile dissipare il sospetto, anche perché la dinamica dell’incidente, come sin qui ricostruita grazie alle immagini che circolano sui social media, fa pensare a un gesto intenzionale. Ovvero ad almeno due colpi, molto precisi, della contraerea, che hanno centrato il velivolo a bordo del quale c’era ...