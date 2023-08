IlBritish Museum Hartwig Fischer si è dimesso dopo la serie di furti di manufatti negli ultimi anni che ha evidenziato gravi carenze in termini di sicurezza.IlBritish Museum, Hartwig Fischer si è dimesso subito dopo la serie di furti che si sono verificati nel museo negli ultimi anni. Lo riporta il sito della Bbc.... Presidente della Biennale di Venezia, Alberto Barbera,artistico della 80. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia edott. Paolo Ruffini, PrefettoDicastero per la ...

Il direttore del British Museum si dimette dopo i furti degli ultimi anni RaiNews

Roma, 25 ago. (Adnkronos Salute) - Tracciate per la prima volta, in Europa, le malattie correlate all'epatite B e C come cirrosi e tumore del fegato.Il direttore del British Museum Hartwig Fischer si è dimesso dopo la serie di furti di manufatti negli ultimi anni che ha evidenziato gravi carenze in termini di sicurezza. (ANSA) ...