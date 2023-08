«Il cimitero dei mercenari Wagner è stato spianato e le croci divelte» – Il video

Leggi su open.online

(Di venerdì 25 agosto 2023) La sezione deldi Nikolayevka, nell’oblast di Samara, in Russia, riservata ai combattenti del Gruppocaduti in combattimento è stata spianata con i bulldozer, lecon i nomi sono statee ammucchiate «come fossero spazzatura» insieme alle corone e i cuscini di fiori. Ad affermarlo sui social diversi media tra cui l’ucraina Ukrainska Pravda. In undi Nexta è ripreso un uomo, con la barba e la maglietta del gruppo, che si aggira per ildi Nikolayevka, chiedendo dove siano finite le tombe. «Che state facendo? Questa è blasfemia. La gente sta morendo per la Russia e voi spianate le loro tombe? Non avete timore di Dio». Nexta mostra anche una foto didiiti ammassate nel ...