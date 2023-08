Il cibo italiano caviale dei poveri | ha ragione Lollobrigida

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 25 agosto 2023) Raccontano che Franco Fortini, il poeta, sconsigliasse su tutti un argomento, la cucina: “Parla di tutto ma lascia stare il”. La gastronomia come terreno minato su cui un intellettuale può saltare ogni momento. Fortini era il classico letterato antifascista per rigetto del Fascismo, che poteva guardare al paese col cinismo della, un marxista più disperato che fiducioso, consapevole che se tutto in Italia è occasione di divisione e di odio, il “mangiare” lo è più di tutto perché intriso di localismi, di campanilismo, di familismo amorale, fino ad una koiné domestica spietata, la roba come la cucinava mia madre e mia nonna, imparagonabile, insostituibile, fonte di mortificazione sicura per la sposa, almeno finché non avrà imparato la lezione, in forma di ricetta; e si va sempre a parare, a parlare di alimenti, perché ...