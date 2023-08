Il Chelsea apre al prestito di Lukaku | che succede in casa Roma

(Di venerdì 25 agosto 2023) Ilè in trattativa per il trasferimento di Romelualla. Il club inglese lascerebbe partire inl'attaccante belga a patto che il suo ingaggio venga interamente pagato dal club interessato. Lo riporta il quotidiano inglese "The Telegraph". Il club giallorosso, dopo l'iraniano Sardar Azmoun, punta a completare l'attacco e, con l'opzione del, potrebbe essere una soluzione anche dal punto di vista economico. Il belga, al centro del mercato estivo, è stato in trattativa per trasferirsi alla Juventus, ipotesi che ha spinto l'Inter a rinunciare all'attaccante che, giorni fa, ha rifiutato un'offerta arrivata dall'Arabia Saudita. Con il decreto crescitacosterebbe allatra gli 8 e i 9 milioni ...

Il sogno Romelu Lukaku potrebbe diventare realtà per la Roma. Secondo il 'Telegraph' ilavrebbe aperto alla possibilità di cedere il trentenne belga in prestito al club giallorosso a patto che paghi per intero il lauto stipendio dell'ex attaccante dell'Inter. Sempre secondo il ...Questo cambio di rotta, spiega anche la decisione deldi aprire al prestito. Ore 8:52 - Ilha ancora degli slot a disposizione per quanto riguarda i prestiti in uscita. La Roma ...1 Ilal prestito di Romelu Lukaku , la Juventus osserva e la Roma è pronta a farsi avanti. Ma non solo: secondo Standard Sport , anche il Milan monitora la situazione dell'attaccante belga.

Lukaku-Roma, il Chelsea apre al prestito: i giallorossi possono provarci Sky Sport

Il Chelsea è in trattativa per il trasferimento di Romelu Lukaku alla Roma. Il club inglese lascerebbe partire in prestito l’attaccante ...A pochi giorni dalla fine del mercato, il Chelsea si sarebbe convinto a cedere in prestito Romelu Lukaku. Uno scenario che cambia moltissimo la situazione del giocatore belga che piace a Juventus ...