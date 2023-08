Il cagnolino dell’amante abbaia | scoperto e arrestato il boss Cacciapuoti di Villaricca

Leggi su tpi

(Di venerdì 25 agosto 2023) Luigi, 64enne a capo del clan che porta il suo cognome, è statonelle scorse ore dai Carabinieri. L’uomo, un fantasma dallo scorso febbraio, era in villeggiatura ma non troppo lontano da casa, in una villa con piscina, a pochi passi dal litorale di Giugliano in Campania, nella frazione di Varcaturo.dovrà scontare 15 anni di reclusione per associazione di tipo mafioso. I carabinieri hanno usato pedinamenti, intercettazioni , ricognizioni. Ma alla fine lo hanno preso grazie ad un. Un barboncino di una donna che incontrava. Era affacciato ad una finestra semichiusa di una grossa villa. Un animale come tanti altri che, però, ha suscitato negli investigatori il sospetto che quello chalet fosse proprio il rifugio del latitante. L’uomo non ha opposto ...