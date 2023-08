(Di venerdì 25 agosto 2023) AGI - Ilin fuga tradito dal. La caccia a Luigi Cacciapuoti, 64 anni, a capo del clan egemone a Villaricca, nel Napoletano, è cominciata a febbraio scorso ed è finita in una villa con piscina non molto lontana, a Varcaturo, frazione del comune di Giugliano, grosso centro tra Napoli e Caserta. Cacciapuoti dovrà scontare 15 anni di reclusione per associazione di tipo mafioso. Le indagini dei militari'Arma, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia napoletana, sono state tradizionali e tecniche, con il monitoraggio dei social e dei movimenti finanziari, riuscendo a circoscrivere l'area dove il 64enne era verosimilmente nascosto, Varcaturo appunto, ma il luogo preciso rimaneva indefinito. Fino al giorno in cui unli ha messi sulle tracce ...

Arrestato dai carabinieri Luigi Cacciapuoti, ildi Villaricca condannato a 15 anni di reclusione per associazione di tipo mafioso eda tempo. A darne notizia lo stesso ministro dell'Interno matteo Piantedosi, che si è complimentato ...22.20 Catturato Cacciapuoti,Villaricca Arrestato dai carabinieri Luigi Cacciapuoti,ildi Villaricca condannato a 15 anni di reclusione per associazione di tipo mafioso eda tempo A darne notizia il ministro dell'Interno Piantedosi,che si è complimentato per l'operazione ...... ossia che uncondannato all'ergastolo per quell'omicidio, di nome Giovanni Motisi, è a tutt'oggi. La signora Rosalba chiede ovviamente le ragioni per cui ilsia riuscito finora a ...

Il boss latitante arrestato grazie al cagnolino dell'amante AGI - Agenzia Italia

AGI - Il boss in fuga tradito dal cagnolino dell'amante. La caccia a Luigi Cacciapuoti, 64 anni, a capo del clan egemone a Villaricca, nel Napoletano, è cominciata a febbraio scorso ed è finita in una ...È lì che i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno arrestato Luigi Cacciapuoti, 64enne a capo del clan che porta il suo cognome, operante nel comune di Villaricca.Un ...