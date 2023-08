Il bluff di Bruxelles Quasi nessun Paese accetta i migranti

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 25 agosto 2023) Tante belle promesse e garanzie di aiuto. E niente più. La Commissione europea esprime preoccupazione per l’aumento degli sbarchi in Italia (il doppio rispetto allo scorso anno), ma su accoglienza e rimpatri continua a fare molto poco. Il sistema per la redistribuzione dei, su base volontaria, continua a funzionare a singhiozzo. Il sistema per la redistribuzione dei, su base volontaria, continua a funzionare a singhiozzo E neanche il governo guidato da Giorgia Meloni sembra voler porre più di tanto l’attenzione sul tema in Ue, sapendo che parlare di sbarchi probabilmente per calcoli elettorali, dovendo di fatto ammettere il fallimento di tutte le strategie promesse in campagna elettorale per ridurre gli sbarchi. Una portavoce della Commissione Ue fa sapere che l’esecutivo comunitario è molto preoccupato per l’aumento degli arrivi nel ...