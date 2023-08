Il becerume trionfa ancora | Valentina De Laurentiis | sommersa di insulti | chiude l’account Twitter o X

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 25 agosto 2023) Apprendiamo dai social e da tuttonapoli.net che ilhauna voltato. Ahnoi non sarà l’ultima. La figlia di De, si è vistadi(probabilmente a causa della fallimento della trattativa per Gabriel Veiga, ipotizziamo) e ha disattivatoanzi X dopo l’avvento di Elon Musk. Forse sarebbe il caso di lavorare seriamente per una regolamentazione. Se i social sono stati un’invenzione per comprendere il livello di abbrutimento della nostra società e rinsaldare le ragioni di coloro i quali profetizzano una prossima fine dei tempi, possiamo dire che l’esperimento è riuscito. Ora, però, si potrebbe anche passare a creare luoghi dove si possa civilmente discutere, ricordando ...