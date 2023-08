Il basket nelle Filippine ha una logica tutta sua

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 25 agosto 2023) Si pensi soltanto a questo: venerdì 25 agosto 2023 il governo delleha indetto festa nazionale, chiudendo le scuole e gli uffici. Altro che repubblica, lavoro, religione o qualunque altra celebrazione vi venga in mente. È semplicemente il giorno in cui inizia il Mondiale di. Il più importante di tutti, perché l’arcipelago del Pacifico è uno dei tre paesi ospitanti. E qui andare a canestro non è uno sport, ma un fenomeno di culto. Non basta la storia – il dominio coloniale degli Stati Uniti, che importarono la palla a spicchi a inizio Novecento – per spiegare perché. Non basta il talento Nba di Jordan Clarkson – enorme, ma solitario – per raccontare come il debutto contro la Repubblica dominicana sia stato più simile a un concerto rock che a una partita. Gli urletti dagli spalti per ogni ciuf della retina. Il fiume di applausi sulla ...