Il 23 agosto è stato il giorno più caldo a Milano negli ultimi 260 anni Da sabato in Lombardia primi temporali e calo delle temperature

Il record precedente eraregistrato l'112003 , con 32.8 °C. L'ondata di caldo L'ondata di caldo iniziata intorno a Ferragosto ha raggiunto il suo apice nelle scorse ore, facendo ...L'India, il 23, è arrivata sulla Luna . Il sogno inseguito per anni è finalmente diventato realtà grazie ... Ed è proprio la possibile presenza di acqua allosolido ad aver attirato in ...Il bagno c'èveramente, come documentato dal profilo Instagram del campione di tutto ieri ... tutti i segreti di Tamberi Leggi i commenti Atletica: tutte le notizie 25- 13:42

Il 23 agosto 2023 è stato il giorno più caldo di sempre a Milano Fanpage.it

Pierfrancesco Favino in divisa da alto ufficile della Regia Marina alla guida del sommergibile Cappellini: sono le prime immagini di Comandante, il film di Edoardo De Angelis che apre il 30 agosto la ...Nella giornata di domani (sabato 26 agosto 2023), alle ore 9.30, in Via Parisi (ora Piazza Vittime del Terrorismo) nel quartiere Torrione di Salerno, con la partecipazione delle autorità istituzionali ...