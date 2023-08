ICW | Info & Match annunciati per “Summer Bash 2023”

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 25 agosto 2023) Lee iper “”, in Programma Sabato 26 Agosto a Concesio (BS): ICW “”Sabato 26 Agosto – Concesio (BS)Piscine Tibidabo – Via Aldo Moro 18 Inizio Show Ore 21.00 – Biglietti Online QUI: Trevis Montana difende il Titolo di Campione Italiano Wrestling ICW contro Andy Manero e Jesse Jones i 2 Cool 4 You (Falco; Flamingo) affrontano la Reed Family (Mark Reed; Machete) Kobra affronta El Ghepardero Especial Gabriel Bach affronta Goro Smiley Vegas affronta El Panzeroline Biglietti:@icwwrestling.it o 3351208244