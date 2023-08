(Di venerdì 25 agosto 2023) Un tentativo di raccontare laitaliana del XX secolo attraverso la forma del ritratto:, in collaborazione con il FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano, presenta la mostra ". ...

Le opere scelte si concentrano in particolare, attraverso i vari, sulle somiglianze somatiche,... A Villa del Balbianello si ritrova il desiderio dello studioso che lascia entrarepropria ...... potrebbe occuparsi di una seconda serata in arrivoprossima primavera. La conduttrice ... Tra coloro che un domani vorrebbe ospitare, inoltre, aveva parlato anche diappartenenti ad ...... la capacità di individuare il paese di originne di ciascuno di queirealizzati in vari materiali. Quando però Hilary Pecis decide di immergersinatura svela tutto il suo lato poetico, ...

I volti nella pittura del 900, un progetto di ArchiViVitali - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Esplora le amicizie femminili nell'adolescenza, analizzando cambiamenti e legami. Guida per genitori su come affrontare questa fase.Le opere scelte si concentrano in particolare, attraverso i vari volti, sulle somiglianze somatiche ... A Villa del Balbianello si ritrova il desiderio dello studioso che lascia entrare nella propria ...