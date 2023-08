I tifosi filippini festeggiano nonostante la sconfitta

Nonostante la loro squadra abbia perso contro la Repubblica dominicana alla prima al Mondiale, icontinuano ad intonare ......dei, che dall'arrivo in aeroporto in poi hanno seguito ogni spostamento di Team USA , riservando un'attenzione speciale a Spoelstra . 'Ho sempre ammirato tantissimo la passione dei..."Ringraziamo iper l'accoglienza e il calore. Si vede che amano davvero il basket, ma voglio fare un appello per domani: per favore state a casa, andate a lavoro oppure non prendete ...

Italbasket, Pozzecco alla vigilia dei Mondiali: “L'obiettivo è sognare” Il Messaggero Veneto

VERSO L'ESORDIO Il ct azzurro: 'Dobbiamo pensare al nostro basket, ci sono 12-13 nazionali da medaglia' 'Noi rispettiamo tutti gli avversari, ma dobbiamo solo essere concentrati sul nostro basket e su ...