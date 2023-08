I Rolling Stones pubblicano un annuncio criptico

(Di venerdì 25 agosto 2023) Unsulla Hackney Gazette fa riferimento all’Hackney Diamonds, che “aprirà nel settembre 2023”.Ihanno fatto trapelare unsul loro nuovo album utilizzando unsu un giornale locale. I membri superstiti della band, ormai settantenni e ottantenni, hanno scelto la Hackney Gazette di Londra per rivelare i dettagli del nuovo disco ai loro fan più affezionati. Per i non addetti ai lavori, l’potrebbe sembrare un banale avviso di un nuovo negozio locale. “Hackney Diamonds, specialista nella riparazione di vetri, aprirà nel settembre 2023”, si legge a pagina 3 del giornale. Ma sotto ci sono altri indizi sul vero significato dell’. Si legge: “Il nostro team ...

Tra gli altri rifacimenti a tema, Bury a Friend di Billie Eilish, Paint It Black dei, Spellbound di Siouxsie and the Banshees. C'è anche un pezzo ispirato a Rick James, Super Lonely ...Donald Trump ha ricevuto decine di altolà da star del calibro di Adele, Neil Young, Phil Collins, Prince,, Queen e Pharrell Williams: non usare la nostra musica ai tuoi comizi. Il ...... a "Speciale per voi", un ragazzo fa a Morandi una domanda da assemblea d'istituto sul suo cantare di Belinda innamorata invece che del ragazzo che amava i Beatles e i. Non importa che ...

Quali sono le canzoni meno ascoltate di Beatles, Springsteen e altre superstar Rolling Stone Italia

