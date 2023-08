I ravioli di San Gaetano a Curno | il baccalà a Sovere e non solo | le sagre del fine-settimana

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 25 agosto 2023) Dalla sagra di san, con i rinomati, alla sagra del: sono numerose le feste e leorganizzate nelda venerdì 25 a domenica 27 agosto in Bergamasca. Ecco la panoramica. BERGAMO Sino al 27 agosto e dall’1 al 3 settembre si terrà la festa all’oratorio di Grumello Del Piano a Bergamo. Tutte le sere e la domenica anche a pranzo sarà attivo servizio ristoro con bar e cucina. Non mancheranno intrattenimenti. Sino al 3 settembre al Bombonera Social Pub di Bergamo si terrà la nuova edizione del “Festival del casoncello – Made in BG”. Cucina aperta tutte le sere dalle 19. Si potranno gustare piatti della tradizione come casoncelli e scarpinocc, carni e selvaggina, formaggi, polenta e funghi porcini. Ci ...