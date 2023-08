I programmi in tv oggi | 25 agosto 2023 | film e intrattenimento

(Di venerdì 25 agosto 2023) Su Rai Uno Techetecheteshow, su Sky Cinema Hunter killer – Caccia negli abissi. Guida aiTv della serata del 25Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 25? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Tre dalle 21.20 Tutti lo sanno. In occasione del matrimonio della sorella, Laura torna con i figli nel proprio paese natale nel cuore di un vigneto spagnolo. Ma alcuni avvenimenti inaspettati turberanno il suo ...

Ogni giorno in tv tantisi sfidano tra di loro a colpi di audience: non c'è solo la prima serata o le agguerrite ... e 270.000 spettatori con il 2.8% nella seconda parte denominata ''. ...In tv, fa parte di alcunisportivi come Tiki Taka di Pierluigi Pardo, Tiki Taka e in ..., attraverso un post sul suo profilo instagram (che conta più di un milione di follower) arriva la ...il diritto all'aborto è stato rimandato a decisioni dei singoli stati dopo la scelta della ... E sue più recenti iniziative quali cambi deiscolatici per cancellare quello che definisce ...

Guida TV, film e programmi di oggi: la programmazione di giovedì 24 agosto 2023 Canale Dieci

Riflettori azzurri puntati sulla finale del triplo femminile on 2 azzurre e sulle staffette 4x100 con Jacobs e Tortu ...Mentre il programma salvavita per il trattamento della malnutrizione acuta moderata (MAM) rimane operativo, il WFP ha dovuto tagliare il 60% del programma pianificato, con 526.000 persone che ricevono ...