I poveri mangiano meglio? La Russa | “Pasta alla norma piatto migliore”

(Di venerdì 25 agosto 2023) (Adnkronos) – Idei ricchi? La polemica legatafrase del ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, prosegue. Dopo le critiche dell’opposizione, e in particolare della segretaria del Pd Elly Schlein, arriva l’intervento di Ignazio La, presidente del Senato. “Anche stavolta, pure sul ministro Lollobrigida, molti capiscono Toma per Roma. Lui confronta le diverse abitudini alimentari degli americani rispetto alle nostre e loro ‘capiscono’ invece che stia parlando di reddito di cittadinanza. Lollobrigida censura i Paesi dove ‘la scelta alimentare è legata al censo’ e loro ‘capiscono’ il contrario”, scrive l’esponente di Fratelli d’Italia su Facebook. “Senza contare che anche a seguire i loro errati contorcimenti è comunque vero che un...

meglio dei ricchi La polemica legata alla frase del ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, prosegue. Dopo le critiche dell'opposizione, e in particolare della segretaria ...meglio dei ricchi La polemica legata alla frase del ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, prosegue. Dopo le critiche dell'opposizione, e in particolare della segretaria ...Interviene anche la seconda carica dello Stato in difesa del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida che al Meeting Cl di Rimini aveva dichiarato che 'imeglio dei ricchi' sollevando un vero e proprio polverone politico. 'Anche stavolta - afferma sulla sua pagina fb il presidente del Senato Ignazio La Russa -, pure sul ministro ...

"In Italia i poveri mangiano meglio dei ricchi", è polemica sulla frase del ministro Lollobrigida la Repubblica

Da Putin risentite condoglianze alla famiglia di Prigozhin. «In Italia i poveri mangiano meglio dei ricchi», ha dichiarato il ministro Lollobrigida. E non hai visto che digiuno intermittente. Il colmo ...Reddito e libertà (Lavoro) È Napoli la città dove sono arrivati più sms: 5.275 ad agosto e 21.063 a luglio. Il M5s attacca: «Il governo colpisce i più deboli senza intervenire su caro vita e salari da ...