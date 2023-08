“I poveri mangiano meglio” | cosa dicono Lopalco | Bassetti e Minelli

(Di venerdì 25 agosto 2023) (Adnkronos) – I? L'affermazione fatta ieri dal ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida che si è attirato gli strali dell'opposizione, fa discutere anche i medici. Nettamente in disaccordo con quanto affermato dal ministro è l'epidemiologo Pier Luigi, docente di Igiene all'Università del Salento che interviene direttamente sui social: "Prima di spararla grossa, consultare l'Istat", scrive su X postando una tabella sul consumo quotidiano di verdure, ortaggi o frutta pro capite elaborata dall'Istat nel 2022 da cui emerge che i disoccupati e gli operatiuna quantità inferiore di questi alimenti rispetto agli occupati e ai dirigenti. In difesa di Lollobrigida interviene invece Matteo. "Il ministro Lollobrigida ha detto una ...

L'affermazione del ministro dell'Agricoltura Lollobrigida divide i medici Imeglio L'affermazione fatta ieri dal ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida che si è attirato gli strali dell'opposizione, fa discutere anche i medici. Lopalco Nettamente in ...L'ultima sparata è quella suichemeglio dei ricchi perché hanno rapporti più vicini con i produttori diretti di roba buona e sana. L' Ansa , curiosamente, racconta l'episodio ...'E così, per non farci mancare nulla, ieri intervenendo al meeting di Rimini il ministro Lollobrigida se ne è uscito spiegando perché imeglio dei ricchi. Tesi ardita sotto ogni punto di vista e che gli ha fatto piovere addosso polemiche assai prevedibili. Ma anche in questo caso vale la domanda: come è possibile che ...

"In Italia i poveri mangiano meglio dei ricchi", è polemica sulla frase del ministro Lollobrigida la Repubblica

"Ha ragione il ministro Lollobrigida, i poveri mangiano meglio dei ricchi perché sanno riconoscere le cose buone e genuine": a dirlo all'ANSA è il maestro della cucina italiana, Gianfranco Vissani, da ...Roma, 25 ago. (Adnkronos) - "E così, per non farci mancare nulla, ieri intervenendo al meeting di Rimini il ministro Lollobrigida se ne è uscito spiegando perché i poveri mangiano meglio dei ricchi. T ...