“I poveri mangiano meglio” | cosa dicono Lopalco | Bassetti e Minelli

(Di venerdì 25 agosto 2023) L'affermazione del ministro dell'Agricoltura Lollobrigida divide i medici I? L’affermazione fatta ieri dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida che si è attirato gli strali dell’opposizione, fa discutere anche i medici. Nettamente in disaccordo con quanto affermato dal ministro è l’epidemiologo Pier Luigi, docente di Igiene all’Università del Salento che interviene direttamente sui social: “Prima di spararla grossa, consultare l’Istat”, scrive su X postando una tabella sul consumo quotidiano di verdure, ortaggi o frutta pro capite elaborata dall’Istat nel 2022 da cui emerge che i disoccupati e gli operatiuna quantità inferiore di questi alimenti rispetto agli occupati e ai dirigenti. In difesa di Lollobrigida interviene invece Matteo ...

... nel corso di un intervento al meeting di Rimini ha detto: 'In Italia abbiamo un'educazione alimentare interclassista: spesso imeglio, perché comprano dal produttore e a basso costo ...Interviene anche la seconda carica dello Stato in difesa del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida che al Meeting Cl di Rimini aveva dichiarato che "imeglio dei ricchi" sollevando un vero e proprio polverone politico . "Anche stavolta " afferma sulla sua pagina fb il presidente del Senato Ignazio La Russa ", pure sul ministro ...Come ha ben spiegato al meeting di Rimini, intervenendo con assoluta astuzia e intelligenza, diremmo da statista del popolo, "spesso imeglio dei ricchi perché cercando dal produttore ...

"In Italia i poveri mangiano meglio dei ricchi", è polemica sulla frase del ministro Lollobrigida la Repubblica

"In Italia spesso i poveri mangiano meglio dei ricchi” ,L’affermazione del ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare fatta da Francesco Lollobrigida non è passata di certo inosservata.Lo chef Vissani: «Ha ragione il ministro Lollobrigida, i poveri mangiano meglio dei ricchi perché sanno riconoscere le cose buone e genuine».