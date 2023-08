(Di venerdì 25 agosto 2023) Siamo arrivati quasi alla fine dell’ennesima sessione di. È stata forse meno assurda di altre se guardiamo agli acquisti in sé – il Lecce ha flirtato molto con l’esotismo, ma forse senza raggiungere i picchi del famoso Benevento di qualche anno fa o ancheSalernitana di Sabatini – ma ha anche portato l’inserimento dell’Arabia Saudita, che proprio ieri ha toccato il suo picco. Ci eravamo ripromessi di non parlare di questa strana perversione delma quanto successo con Gabri Veiga non potevamo ignorarlo. Partiamo allora da lì, per poi tornare nel rifugio sicuro degli acquistinella lorotà normale un po’ ingenua, quella che ci piace a noi. Gabri Veiga all’Al-Ahli Cosa pensare di un giocatore di 21 anni, in rampa di lancio per il calcio d’élite, che dopo la prima ...

Calciomercato, i movimenti di mercato più assurdi della settimana ... L'Ultimo Uomo

"Ultimi affari, Perinetti non ha fretta". Sulle colonne del Mattino di Avellino i movimenti di mercato degli irpini. "Per l'attacco spunta il nome di Gabriele Gori ...Nella consueta conferenza prepartita che ha anticipato la suggestiva sfida tra Bari e Cremonese, il tecnico biancorosso Michele Mignani ha presentato la partita e ha concesso alcuni ...