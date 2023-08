I campioni del mondo di Spagna si rifiutano di giocare mentre Luis Rubiales è presidente della RFEF

(Di venerdì 25 agosto 2023) Breaking: I giocatorihanno rifiutato diper la nazionale femminile,ilfederazione calcisticarimane in carica.ha rifiutato di dimettersi dopo aver baciato l’attaccante Jenni Hermoso – che ha sottolineato di non aver acconsentito – dopo la vittoriafinale di Coppa delcontro l’Inghilterra a Sydney domenica scorsa, sostenendo che è stato “spontaneo, reciproco, euforico e consensuale”. Il governo spagnolo spingerà per la sospensione dima 81 giocatori – compresi tutti i membrisquadra vittoriosa – hanno preso in ...

Il Sudafrica letteralmente domina i primi 10 minuti, con una intensità, una ferocia e qualità degni deimondo. La difesa degli All Blacks viene messa terribilmente sotto pressione e ...olimpici sono volati via. Più veloci di chiunque altro abbia corso la 4x100 in questo 2023. Chi cercava conferme dopo qualche passo falsopassato, può ritenersi ampiamente soddisfatto. ...Continuano gli allenamenti a Bologna dell 'Italiavolley maschile che prepara l'esordio di lunedì alle 21.15 contro il Belgio di Emanuele Zanini. ...volta per volta cercando di confermarci...

Tutti i Campioni del Trap – FITAV FITAV

A Twickenham i campioni del mondo in carica dominano con le mete di Kolisi, Arendse, Marx, Mbonambi e Smith. Rosso a Scott Barrett nel primo tempo, per la Nuova Zelanda è Roigard a evitare un'onta sto ...È scontro frontale tra le campionesse di calcio spagnole e il presidente della Federcalcio Luis Rubiales. Dopo che il dirigente sportivo, in ...