I Brics si allargano e pensano a riforme globali

(Di venerdì 25 agosto 2023) Quando il brasiliano Folha de Sao Paolo ha dato, tra i primi, la notizia dell’invito all’ingresso neiad altri sei Paesi, è stato spietato: “Il gruppo guadagnerà tre autocrazie arabe (Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti ed Egitto), una teocrazia che fa parte dell’ex ‘Asse del Male’ (Iran) e due Stati in vari gradi di bancarotta, l’Argentina in una crisi acuta e l’Etiopia recentemente uscita da un’altra guerra civile”. E però, al di là della lettura più cruda ci sono molte altre considerazioni che escono dal vertice di Johannesburg a cui Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica hanno invitato dozzine di altri Paesi interessati all’ingresso. “Tutti gli occhi erano puntati sulla potenziale espansione dei”, spiega Arina Muresan, senior fellow dell’International Global Dialogue, think tank di Pretoria che osserva il mondo con occhi diversi da ...

sia sei paesi a partire dall'anno prossimo. A Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica si aggiungeranno Argentina, Arabia Saudita, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Etiopia e Iran. Per l'...Le altre notizie della giornata: l'arresto di Trump, il piano Alluvione, le parole di Lollobrigida sull'alimentazione, isi, record Nvidia grazie all'IA. La rassegna stampa CORRIERE DELLA SERA 'Prigozhin, arriva l'addio di Putin' apre il maggiore quotidiano nazionale. Tema che torna anche nel fondo, dove ...... non ha fatto menzione dello schianto del jet in cui avrebbe perso la vita Yevgeny Prigozhin, ma ha parlato dell'espansione del gruppo"per far sì che cresca la sua influenza nel mondo". I ...

L'alleanza Brics si allarga: entrano Argentina, Egitto, Etiopia, Iran, Arabia Saudita ed Emirati ... Il Sole 24 ORE

Sarebbe drammatico se il G7 si arroccasse su posizioni difensive rifiutando il dialogo con il resto del mondo, anche se è evidente che il gruppo Brics nella sua attuale composizione (ma anche nella ...L’annuncio è stato dato dal presidente sudafricano Cyril Ramaphosa. I nuovi Brics allargati “acquistano” 3mila miliardi di dollari di PIL e arrivano a quota 30mila miliardi, il 36% del PIL globale.