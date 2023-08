Holm aspetta la Juve Ma la Juve

Atalanta, Holm in stand-by: Gasperini aspetta Soppy e Zortea Footballnews24.it

Capitolo centrocampisti: il Monza rimane in pressing per Fabio Miretti, mentre Salernitana e Frosinone hanno chiesto Hans Nicolussi Caviglia. L’impressione è che alla fine possano restare entrambi all ...Niccolò Ceccarini ha parlato del calciomercato della Juventus: il giornalista ha spiegato le situazioni legate a Emil Holm e Romelu Lukaku Intervistato per Radio Bianconera, Niccolò Ceccarini ha parla ...