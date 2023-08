Highlights e gol Chelsea-Luton 3-0 | Premier League 2023 2024 VIDEO

Leggi su sportface

(Di venerdì 25 agosto 2023) Ildei gol e deglidi, match valevole per la terza giornata della. A Stamford Bridge arriva il primo successo dell’era Pochettino: i ‘Blues’ dominano in lungo e in largo e vincono con il punteggio di 3-0 salendo a quota quattro punti dopo il pareggio della prima giornata contro il Liverpool e la dolorosa sconfitta in casa del West Ham la settimana scorsa. Ilha provato ad opporre resistenza, ma una magnifica serpentina di Sterling ha aperto la partita e la difesa delin due: il gol dell’1-0 ha dato tranquillità ai padroni di casa che poi hanno prima raddoppiato, sempre grazie a Sterling, e poi hanno messo la ciliegina sulla torta con il definitivo 3-0 ...