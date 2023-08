Hermoso | «Le falsità di Rubiales sono parte della cultura della manipolazione che subiamo da anni»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 25 agosto 2023) Jenniha rilasciato una lunga dichiarazione accusando Luised esponendo le situazioni difficili vissute nello spogliatoioNazionale spagnola negli ultimi. Scrive Relevo: la giocatrice – baciata senza consenso dasul palco dei Mondiali – ha confermato che la Federazione ha fatto pressioni sul suo ambiente (famiglia, compagni di squadra) per ottenere il suo sostegno alla versionefederazione. Attraverso i suoi social network, la calciatrice ha voluto dare la propria versione accurata degli eventi, al di làdichiarazione congiunta di oltre 80 calciatrici in cui hanno mostrato sostegno a Jenni e hanno annunciato che non indosseranno di nuovo la maglia ...