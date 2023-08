Heineken lascia il mercato russo un anno e mezzo dopo l’annuncio | asset venduti a un gruppo locale

(Di venerdì 25 agosto 2023) Ad undalufficiale,ilmantenendo così fede alla propria promessa fatta di tagliare ogni rapporto economico e di affari con il paese a causa dell’invasione dell’Ucraina. La mossa del colosso olandese è stata resa possibile grazie all’accordo firmato con ilArnest, principale produttore di bombolette spray per la cosmetica, profumi e prodotti casalinghi della Russia, il quale con un solo euro comprerà glidi, che comprendono sette birrifici e 1.800 dipendenti ma anche 100 milioni di euro di debiti. Un’uscita che pesa per 300 milioni di euro sulle casse di, ma che la stessa società giudica come ...

