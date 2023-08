Hazard svincolato di lusso | ci pensa un club di Premier

E' tornato alla base, dopo due stagioni al Milan, Brahim Diaz; mentre hanno salutato le merengues Benzema, andato in Arabia Saudita, Asensio, passato al PSG, ed Eden. Meno roboante ...Nel mese di giugno,aveva dichiarato di voler continuare a giocare e di non star pensando ad un ritiro . Il belga, però, ha poche settimane per decidere se non vuole rimanere".... il belga è attualmente svincolare e potrebbe pensare al ritiro Dopo l'exploit di qualche anno fa è arrivato un lento declino per Eden, il belga è attualmente svincolare e potrebbe pensare al ...

Hazard, svincolato, non ha ancora offerte di ingaggio - ilNapolista IlNapolista

Dove gioca Eden Hazard C’è l’annuncio sul futuro del trequartista belga, ex Chelsea e Real Madrid. Il giocatore è pronto a firmare in questa sessione di calciomercato 2023. Attualmente svincolato, do ...La lista svincolati è piena di giocatori blasonati rimasti ancora senza squadra. Nomi clamorosi come De Gea o Sergio Ramos che non sono ancora riusciti a trovare una sistemazione a una settimana dalla ...