(Di venerdì 25 agosto 2023) Le parole di Pantelis, difensore delAlkmaar, dopo la partita disputata ieri nei preliminari di Conference League Pantelisha parlato a Voetbal International del suo imminente trasferimento al. PAROLE – «È stato un addio? Lo spero, ma mi sono sempre divertito qui. Voglio, c’è un’altra finale ed è su questo che voglio concentrarmi. Non sono soddisfatto di questa partita, tante occasioni regalate. Un sacco di sciatteria, palle facili. Questo ha dato loro spazi. Fortunatamente, si fa 1-1, sappiamo che dobbiamo giocare meglio e ora sappiamo cosa aspettarci la prossima settimana. Sapevamo che avrebbero fatto pressioni, ma non l’abbiamo fatto».

Hatzidiakos pronto per il Cagliari: «Volevo finire bene con l'Az» Calcio News 24

