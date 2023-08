Harry nel Regno Unito nell’anniversario della morte della regina Elisabetta

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 25 agosto 2023) Il principetornerà prima del previsto nel. I media britannici hanno saputo da fonti certe che è stata confermata la sua presenza nel Paese il prossimo 7 settembre. Il suo arrivò avverrà proprio il giorno prima dell’anniversarioII, ma non è previsto nessun incontro con il principe William o con re Carlo III. Il duca di Sussex, infatti, sarà in Inghilterra per fare un’apparizione ai WellChild Awards di Londra. Come emerge dalle notizie pubblicate dai tabloid, il principevolerà dalla California a Londra per presiedere alla premiazione dei WellChild Awards. Si tratta di un evento che celebra i successi di bambini e giovani affetti da gravi ...