Halle Berry | 8mila dollari al mese | all’ex marito | cosa è successo durante il divorzio

e Olivier Martinez hanno reso ufficiale la fine del loro amore e soprattutto del loro matrimonio. Lo hanno fatto finalizzando le pratiche del divorzio dopo ben 8 anni di discussioni. E se ...L'ispirazione per la stagione è Mia Farrow negli anni '60 o il taglio corto della bond girl. Un effetto a metà tra una delicatezza quasi fatata e uno stile più grintoso, che sembra voler ...L ex coppia ha stabilito un accordo formale per la custodia e il mantenimento del figlio: l attrice dovr sborsare un ingente somma di denaro.e Olivier Martinez sono ufficialmente divorziati: la notizia giunge otto anni dopo la separazione di fatto. Secondo i documenti legali ottenuti da TMZ, l'ex coppia ha concordato la ...

Halle Berry e il divorzio da Olivier Martinez: deve pagare 8 mila dollari al mese per il figlio Vanity Fair Italia

È stato finalizzato il divorzio fra Halle Berry e Olivier Martinez. L'accordo è svantaggioso per l'attrice, che si ritroverà a sborsare cifre astronomiche, in particolare per l'istruzione e il manteni ...Halle Berry ha divorziato quest’anno dal marito dopo otto anni di battaglie legali. All’attrice spetterà il mantenimento del figlio Maceo.