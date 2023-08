Gruppo San Donato acquista maggioranza American heart of Poland

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 25 agosto 2023) L’accordo darà origine ad un’eccellenza nel trattamento delle malattie cardiovascolari IlSansi espande a livello europeo: acquisita ladiof, il principale fornitore indipendente di cure cardiovascolari in Europa, nonché uno dei tre principali fornitori di servizi sanitari privati in Polonia. L’operazione, in collaborazione con Gksd Srl, “rafforza ulteriormente la sua posizione di leader del settore sanitario europeo, in linea con l’obiettivo strategico di sostenerne il consolidamento. L’accordo darà origine ad un’eccellenza nel trattamento delle malattie cardiovascolari, contribuendo a migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria, della ricerca medica e dell’istruzione in Europa”, sottolinea IlSan ...