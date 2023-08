Grecia | incendi | arrestati 79 piromani

In conclusione, gliche stanno affliggendo lahanno dimostrato di avere un impatto che va ben oltre i suoi confini. L'aria avvolta dal fumo che si stende su Atene, Malta e la Sicilia è ...The post I Brics raddoppiano, nuove tensioni con i turchi di Cipro, gliinrubano ossigeno all'Europa: cos'è successo oggi nel mondo appeared first on ..., sesto giorno consecutivo di. Decine i focolai ancora attivi, il vento non dà tregua: Vigili del fuoco ancora alle prese con gli, si contano i danni Per il portavoce dei ...

Atene, 25 ago. (Adnkronos) – Le autorità greche hanno arrestato 79 ”piromani” in relazione agli incendi dolosi che hanno devastato il Paese. Lo ha annunciato il ministro della Protezione civile Vassil ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...